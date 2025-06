Foi se encontrar com mulher misteriosa e desapareceu

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de Vitor Luiz dos Santos de Araújo, de 25 anos, que não é visto há uma semana. A família, desesperada, busca qualquer informação que ajude a encontrá-lo, “vivo ou morto”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu na região de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Vitor foi visto pela última vez na noite do Dia dos Namorados, em 12 de junho, enquanto estava em um bar com uma mulher.