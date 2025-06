Fet0 é achado dentro de vaso sanitário do hospital

Um feto de aproximadamente seis meses de gestação foi encontrado dentro de um vaso sanitário na manhã desta quarta-feira (18).

O bebê, aparentemente do sexo feminino, foi localizado junto com a placenta, que estava em uma lixeira do mesmo banheiro. O caso está sob investigação da Polícia Civil.