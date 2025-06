Saiu do hospital após acidente e descobriu que marido morreu

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O acidente aconteceu na BR-060, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O casal, que trabalhava em um frigorífico da cidade, voltava para casa quando a moto em que estavam se envolveu em uma batida com um caminhão, na última sexta-feira (13). Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu no cruzamento da Rua Aquidaban com a Avenida Dorvalino dos Santos.

De acordo com Amarildo, tio de Arielly, os médicos autorizaram a liberação por volta das 11h. Ele relatou que, apesar de fisicamente recuperada, a jovem ficou profundamente abalada ao saber, na noite de terça-feira (17), sobre a morte do marido — informação que havia sido preservada até então para não comprometer sua saúde.

“Ela ficou a noite inteira chorando, mas está bem. Me ligou, chorando muito”, contou o tio, emocionado. Apesar da dor, a família agradece pela vida de Arielly. “Foi um livramento de Deus na vida dela”, declarou.