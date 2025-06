Bebê nasce mesmo após a mãe ter morte cerebral há 4 meses

O bebê Chance, filho de Adriana Smith, nasceu por cesariana de emergência na última semana e segue internado na UTI neonatal.

A mãe, uma enfermeira negra de 30 anos que estava em morte cerebral, foi mantida viva por quatro meses para que a gestação fosse levada adiante. O recém-nascido pesa cerca de 830 gramas e luta pela vida.