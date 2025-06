Mulher leva 22 facadas no peito, mas silicone salva a vida dela

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Antes da chegada dos agentes, o agressor desferiu os golpes e, em seguida, tirou a própria vida. Segundo os médicos, os implantes de silicone foram fundamentais para que a mulher sobrevivesse, já que apenas uma facada perfurou o pulmão. Após receber alta, Ma demonstrou indignação com o encerramento das investigações após a morte do criminoso, sem que fossem apuradas as motivações do ataque.