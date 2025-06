Homem em saída temporária é preso em ocorrência de roubo em SJC

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam nesta quinta-feira (19) um homem que descumpria as condições de sua saída temporária no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. O fato ocorreu por volta das 14h30, quando a equipe foi acionada para atender uma possível ocorrência de roubo em uma loja de ferragens na Rua Capitão Raul Fagundes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante as abordagens, os PMs identificaram que um dos indivíduos - que estava entre um grupo causando distúrbios no local - deveria estar cumprindo medidas cautelares, mas violava as regras estabelecidas pela Justiça. A verificação no sistema do COPOM mostrou que seu nome não constava na lista oficial de beneficiários da saída temporária.