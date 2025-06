Médica desaparecida é encontrada morta em rio após dois dias

O corpo da médica Elaine Aparecida Ghirotto, de 43 anos, foi encontrado no fim da manhã desta quinta-feira (19), no Rio Ivinhema. Ela estava desaparecida desde terça-feira (17).

O carro da médica foi localizado estacionado próximo à ponte da BR-376, na divisa entre Ivinhema e Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul. Próximo ao veículo, também foram encontrados um par de sapatos, o que levantou suspeitas sobre o desaparecimento.