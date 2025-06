PM prende homem que descumpriu saída temporária em SJC

Policiais militares do 1º Batalhão prenderam na tarde desta quinta-feira (19) um homem que teve seu direito de saída temporária revogado pelo Poder Judiciário. O criminoso, que cumpre pena por roubo (artigo 157 do Código Penal), foi localizado no Jardim Ismênia após alerta do COPOM.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O indivíduo, que usava tornozeleira eletrônica, havia se ausentado do local onde deveria permanecer, o que levou à suspensão imediata do benefício. A equipe da PM realizou buscas na região e o encontrou, devolvendo-o ao sistema prisional.