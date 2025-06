Jovem de 17 tenta roubar policial de folga, leva tiro e morre

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado por um policial militar que reagiu a uma tentativa de assalto na madrugada de quarta-feira (18). Um segundo suspeito, de 20 anos, também foi atingido e acabou preso.

O caso ocorreu na estrada Benedito Cesário, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com informações, o policial, que estava de folga, percebeu que seria abordado e desceu do veículo, tentando fugir na direção contrária.