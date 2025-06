Pediu para ver empreendimento e tentou estupr@r a corretora

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após atacar e assediar uma mulher de 27 anos durante uma apresentação de um projeto imobiliário. Ele vai responder por estupro, importunação sexual, ameaça, perseguição, desobediência e desacato.

O crime aconteceu em Várzea Grande, Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi chamada para apresentar um empreendimento e, inicialmente, iria utilizar o próprio carro. No entanto, o suspeito insistiu para que ela o acompanhasse no veículo dele. Durante o trajeto, o homem começou a ter comportamentos estranhos e falas desconexas.