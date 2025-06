Filha surta e agride mãe idosa com uma faca em casa

Uma mulher de 61 anos foi vítima de uma violenta agressão cometida pela própria filha, de 41, que estaria em surto psicótico na manhã desta quarta-feira (18).

A suspeita, que se recusou a tomar a medicação controlada, tentou ferir a mãe com uma faca. O caso aconteceu no bairro São Simão, em Várzea Grande, Mato Grosso. Segundo informações, o ataque começou quando a idosa foi até o quarto da filha para oferecer os remédios.