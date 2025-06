Vídeo mostra fim do sequestro na Rodoviária de Taubaté; VEJA

Cenas dramáticas foram registradas durante os 40 minutos em que um homem manteve uma idosa refém na rodoviária de Taubaté nesta quinta-feira (19). Os vídeos mostram o momento tenso em que o criminoso - identificado como um preso em saída temporária - segurava uma faca contra a vítima de 70 anos dentro de uma lanchonete.

Nas imagens, é possível ver o agressor, visivelmente alterado, gesticulando com a arma branca e os policiais negociando a liberação da refém. É registrado também o exato instante em que a idosa é liberada ilesa. O homem foi algemado pela tropa de choque.