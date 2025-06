Frio intenso já tem data para voltar a São José; veja quando

Depois de alguns dias de sol e temperaturas mais amenas, o frio já tem data certa para voltar a São José dos Campos, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. A previsão indica que a virada no tempo deve acontecer na próxima terça-feira (25), com a chegada de uma frente fria que pode trazer chuva e derrubar os termômetros.

Na segunda-feira (24), o calor ainda predomina, com máxima de 27°C. Mas já na terça, a temperatura despenca: a mínima prevista é de 8°C e a máxima não deve passar dos 19°C. O clima gelado deve se intensificar na quarta-feira (26), com mínima de apenas 7°C pela manhã.

Todo o Vale do Paraíba sofrerá coma friagem. Em algumas localidades os termômetros podem chegar a 5°C.