Câmara analisa vetos de Sérgio a projetos relacionados a aborto

Caso os vetos sejam mantidos, os projetos serão arquivados. Caso sejam rejeitados, as leis serão promulgadas pela Câmara.

Projetos.

Os dois projetos foram apresentados em março de 2024 pelo vereador Dentinho (PP) e aprovados pela Câmara em abril de 2025, com votos contrários apenas dos parlamentares Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).

O primeiro projeto visa proibir que os órgãos da administração pública direta, indireta e as autarquias do município - ou seja, a Prefeitura, a Câmara, o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), a Unitau (Universidade de Taubaté) e as fundações universitárias - firmem contratos com "entidades públicas ou privadas, organizações não governamentais de qualquer natureza que façam apologia ou promovam, por qualquer meio, a prática direta ou indireta do aborto".