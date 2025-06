Carro desgovernado atinge veículos em condomínio

Na manhã desta quinta-feira (19), um carro descontrolado invadiu um condomínio no bairro Jardim Santa Inês 2, em São José dos Campos, colidindo com duas motocicletas e uma bicicleta.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor trafegava em alta velocidade e perdeu o controle da direção ao descer um morro, derrubando as grades de proteção do condomínio.

Moradores relataram que, após o incidente, o motorista solicitou um guincho para remover o veículo. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.