Homem em surto psicótico faz idosa refém em rodoviária de Taubaté

Um homem de aproximadamente 40 anos, em surto psicótico, manteve uma idosa de 70 anos como refém na rodoviária de Taubaté na tarde desta quinta-feira. O caso ocorreu por volta das 14h15, quando o indivíduo - que estava em regime de saída temporária da prisão por roubo - tentou assaltar uma loja de perfumes do local.

Após quebrar a porta de vidro do estabelecimento e ver duas mulheres dentro, o homem desistiu do roubo e seguiu para uma lanchonete próxima. Lá, pulou o balcão e rendeu a idosa funcionária do local, ameaçando-a com uma faca.