'Covardia o que estão fazendo comigo', diz homem que fez refém

Após quebrar a porta de vidro do estabelecimento e ver duas mulheres dentro, o homem desistiu do roubo e seguiu para uma lanchonete próxima. Lá, pulou o balcão e rendeu a idosa funcionária do local, ameaçando-a com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada por populares e iniciou negociações que duraram cerca de 40 minutos. Com a chegada do Batalhão de Choque, o criminoso finalmente libertou a refém e foi preso em flagrante.

Durante a condução à delegacia, o homem disse aos policiais: "Covardia o que estão fazendo comigo" e questionou "Por que vocês não me matam logo aqui?". A idosa, que não sofreu ferimentos, prestou depoimento e passa bem.