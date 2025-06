Morre Francisco Cuoco, um dos galãs da TV brasileira, aos 91 anos

Francisco Cuoco, um dos maiores galãs da televisão brasileira, morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. A informação foi confirmada pela família do ator, que o acompanhava em várias idas e vindas ao hospital nos últimos meses, para tratar uma infecção nos rins e problemas de ansiedade.

Cuoco não se destacou exatamente como um daqueles intérpretes virtuoses capazes de grandes transformações em cena. Ao contrário, construiu sua carismática identidade com uma galeria de personagens parecidos uns com os outros, sempre marcados pela voz grave e rouca, olhares sedutores, virilidade e um leve traço noir no jeito de falar.