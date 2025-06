Mulher é resgatada em montanha do Vale após quebrar tornozelo

Uma mulher de 27 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (19), após quebrar o tornozelo em trilha no cume do Pico do Quartzito, localizado na Serra Fina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe da Estação de Bombeiros de Cachoeira Paulista deslocou-se por via terrestre até o local, por volta de 7h30, enfrentando um terreno acidentado e de difícil acesso, a mais de 2.000 metros de altitude.