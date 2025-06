URGENTE: Criminoso se rende após fazer mulher refém em Taubaté

O homem armado com uma faca que fez uma mulher refém em lanchonete da Rodoviária Nova de Taubaté, nesta quinta-feira (19), se rendeu após 1h30 e entregou-se à Polícia Militar, que acompanhava a ocorrência e negociou com o criminoso.

A PM chegou a dizer que o homem estava “transtornado e armado com uma faca” e “sem condições de diálogo”. Contudo, os policiais conseguiram convencer o homem a se entregar, liberando a mulher.