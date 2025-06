Criminoso armado está ‘transtornado e sem condições de diálogo’

O homem que mantém uma mulher refém numa lanchonete na Rodoviária Nova Taubaté, na tarde desta quinta-feira (19), está “transtornado e armado com uma faca” e “sem condições de diálogo”, segundo a Polícia Militar, que acompanha a ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher mantida refém tem uma faca apontada para o pescoço, em momento de tensão na lanchonete.