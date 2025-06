VÍDEO: Com faca no pescoço, idosa é mantida refém em Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Um indivíduo armado de faca fazendo idosa de refém, Comando de Força Patrulha pelo local informou que o autor está armado com uma faca, totalmente transtornado, com uma refém, sem condições de diálogo. Solicitou ao Copom apoio do Gate. Ocorrência em andamento", informou o comando da PM. Vídeo obtido por OVALE mostra a tensão no local.

Matéria em atualização.