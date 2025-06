Menino morre após confundir produto de limpeza com refrigerante

Sobre os cuidados para evitar contaminações e também sobre as medidas a serem tomadas após o contato com produtos químicos, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais orientou que, em caso de emergências toxicológicas e/ou dúvidas sobre o que fazer, é recomendado entrar em contato com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais. O serviço funciona ininterruptamente, 24 horas por dia, e conta com equipe médica pronta para orientar sobre primeiros socorros.

* Com informações do jornal O Tempo