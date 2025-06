Após 6 dias desaparecida, Rose é encontrada com vida no Vale

Rosimar Aparecida da Silva, a Rose, foi encontrada com vida após seis dias desaparecida no Vale do Paraíba, de acordo com a família.

Moradora de Jacareí, Rose estava fora de casa desde sábado. Ela tinha saído sem celular ou documentos. A família pediu ajuda nas redes sociais para encontrá-la.