VÍDEO: Nave espacial de Elon Musk pega fogo durante teste nos EUA

O incidente ocorreu por volta das 23h no horário local (1h da madrugada de quinta-feira, 19, no horário de Brasília).

A nave Starship, da SpaceX, explodiu na noite de quarta-feira (18), durante a preparação para o seu décimo voo teste na base Starbase, no Estado do Texas (EUA). O voo não era tripulado.

A empresa, que pertence ao bilionário americano Elon Musk, afirmou que não houve feridos na explosão. A Starship é considerada a maior nave do mundo. Ela está em testes para, futuramente, transportar pessoas e carga para a Lua e para Marte.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), a SpaceX atribuiu o incidente a uma "grande anomalia" e disse que não houve feridos.

“Nossa equipe da Base Estelar está trabalhando ativamente para proteger o local do teste e a área circundante, em conjunto com as autoridades locais. Não há riscos para os moradores das comunidades vizinhas, e pedimos que as pessoas não tentem se aproximar da área enquanto as operações de segurança continuam.”