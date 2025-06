VÍDEO: Câmeras ajudam na caçada aos matadores de mecânico em SJC

Imagens de câmeras de segurança são fundamentais para a Polícia Civil identificar e prender os criminosos que mataram o mecânico Marcilio Aparecido Severiano, 46 anos, durante um assalto em São José dos Campos, na manhã da última quarta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vídeos de câmeras no local do crime mostram a fuga dos bandidos (veja aqui), que deixaram a casa de Marcilio a pé após balear o mecânico. Ele defendia sua família dos assaltantes quando foi alvejado na região do peito. Marcilio foi socorrido ao hospital, mas não resistiu e morreu.