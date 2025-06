Formatura do Tiro de Guerra reúne 100 jovens em São José

Na manhã desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, cerca de 100 jovens participaram da solenidade de formatura no Tiro de Guerra de São José dos Campos. Foram entregues as tradicionais boinas verde-oliva aos atiradores e os braçais aos monitores, simbolizando o encerramento de uma etapa importante na trajetória militar.

A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, além de familiares e amigos dos formandos, que prestigiaram este momento especial.