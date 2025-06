VÍDEO: Balão cai no bairro de Maresias, em São Sebastião

Um balão caiu no bairro Maresias, em São Sebastião, na manhã desta quinta-feira (19). O incidente foi divulgado pela prefeitura, em postagem nas redes sociais. O balão não atingiu residências e nem deixou feridos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Ninguém ficou ferido, não houve danos e nenhuma residência foi atingida. As autoridades estão apurando o caso”, disse a prefeitura.