Acidente em Jacareí deixa um ferido e pista interditada na Dutra

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a CCR, uma vítima com ferimentos leves foi removida para a Santa Casa de Jacareí pelas equipes de resgate da concessionária.

Para o atendimento da ocorrência, houve interdição da faixa 1 (esquerda), que foi liberada às 12h20. O pico de congestionamento chegou a 9 quilômetros e, no momento, o tráfego segue com 12 quilômetros de lentidão, com retenção a partir da região de São José dos Campos, nas proximidades do km 157 da pista sentido São Paulo (sul), reflexo da ocorrência.