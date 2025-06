Tapetes enfeitados de Corpus Christi atraem centenas em Caçapava

Ruas enfeitadas com tapetes de Corpus Christi atraem centenas de fiéis nesta quinta-feira (19) em Caçapava. A celebração completa 62 anos de fé, tradição e amor da comunidade católica na cidade. Muitos fiéis e turistas passaram pelas ruas de Caçapava nesta manhã, município com a decoração mais tradicional da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os tapetes de Corpus Christi são confeccionados tradicionalmente nas ruas por onde passa a procissão do Santíssimo Sacramento, como uma demonstração pública de fé e adoração à Eucaristia, que, para os católicos, é o próprio corpo de Jesus Cristo.