Mecânico morto por ladrões em São José era pai, marido e avô

Marcilio Aparecido Severiano, 46 anos, era apaixonado por carros, motos e música, especialmente rock, mas tinha a família no primeiro lugar do seu coração. Trabalhador, ele tocava uma oficina mecânica na região central de São José dos Campos.

O local ficava próximo da residência de Marcilio, na Vila Maria, onde ele perdeu a vida após ser baleado por criminosos. Ele flagrou ladrões dentro da residência e foi baleado diante da família, na última quarta-feira (18), crime que comoveu a cidade e mobiliza a polícia em encontrar os bandidos.