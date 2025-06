São José Futsal encara o Joinville nesta sexta pela Liga Nacional

E o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, ainda busca a primeira vitória no torneio nacional, onde ainda está na zona de rebaixamento. No último jogo disputado pela Liga, na semana passada, levou goleada de 5 a 1 para o Praia Clube, em Uberlândia (MG).

No entanto, no meio de semana, também na Farma Conde Arena, venceu o Wimpro de Guarulhos por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Paulista, o que de certa forma já deu novo ânimo ao time da região.

Na Liga Nacional, o São José Futsal está em 21º lugar, entre 24 times participantes, com três pontos somados com três empates. E os quatro últimos colocados serão rebaixados para a divisão de acesso do ano que vem, o que seria algo inédito para os joseenses.

E o jogo de logo mais será dos mais complicados, pois, o Joinville, além de ser uma das forças do futsal nacional, está em segundo lugar, com 19 pontos, e tem apenas uma derrota no torneio. Na semana passada, ficou no empate por 3 a 3 em casa contra o quarto colocado Atlântico de Erechim.