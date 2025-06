Acidentes na Dutra sobem para 5 no 1º dia do feriadão no Vale

Em quatro horas, a rodovia Presidente Dutra registra cinco acidentes de trânsito no trecho do Vale do Paraíba, na manhã desta quinta-feira (19), primeiro dia do feriado prolongado de Corpus Christi. Há pessoas feridas e congestionamentos na estrada. A concessionária estima um movimento de 1,49 milhão de veículos na Dutra durante o feriadão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No trecho de Guaratinguetá, às 10h33, o CCO (Centro de Controle Operacional) da CCR RioSP foi acionado para atender ocorrência de colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta, seguida de queda do condutor, na altura do km 64 da pista sentido São Paulo (sul) da Dutra.