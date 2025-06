Taubaté recebe o Santo André e busca reação na Copa Paulista

O Taubaté recebe o Santo André na noite desta sexta-feira (20), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada da primeira fase da Copa Paulista de 2025. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube Ulisses TV.

Agora, o Burro da Central tem o seu primeiro jogo como mandante e testando o novo horário e dia escolhido para as partidas em casa. Além disso, tenta se recuperar de forma imediata, já que na estreia perdeu por 2 a 0 para o arquirrival São José no Clássico do Vale.