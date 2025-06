Baleia-jubarte é libertada após ficar presa em redes de pesca

Uma baleia-jubarte foi salva após ficar presa e redes de pesca em Ilhabela, na manhã da última segunda-feira (16). O resgate foi coordenado pelo Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, entidade que atua no atendimento a emergências envolvendo animais marinhos.

O animal foi localizado em uma área afastada da costa e monitorado até a chegada da equipe técnica.