Adeus, Marcilio: trabalhador morto por ladrões em SJC é enterrado

Adeus, Marcílio.

Em clima de dor e revolta, familiares e amigos despedem-se de Marcilio Aparecido Severiano, 46 anos, morto por criminosos durante um assalto em São José dos Campos, na última quarta-feira (18). O corpo do trabalhador será sepultado na tarde desta quinta-feira (19), no Cemitério Colônia Paraíso, na zona sul da cidade, às 13h30. Marcilio era morador da Vila Maria.

O trabalhador foi vítima da criminalidade. Ele foi morto com um tiro no peito ao chegar em casa e se deparar com criminosos, que estavam assaltando a residência e mantendo a família dele refém.