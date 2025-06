Instituto lança festival de curta metragem 'ENcurta Fome' no Vale

Trata-se do Festival ENcurta Fome, cujas inscrições estão abertas desde quarta-feira (18), Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, até 10 de setembro para as produções audiovisuais, inéditas ou não.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o objetivo de explorar as multifacetas da fome, o Instituto Entenda de Taubaté promove um festival de curta metragem que traga a fome como eixo central, propondo uma reflexão aprofundada dessa situação, que aflige boa parcela da população brasileira. O festival conta com apoio de OVALE .

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico do instituto (clique aqui), no qual interessados poderão acessar o formulário e edital, com as regras para participação.

O material enviado será analisado por uma comissão e repassada a um júri técnico, composto por nomes como: Anderson Quack, Caroline Zilberman, Cristiane Arenas, Fernando Galrito (produtor do Monstra, Festiva de Animação de Lisboa), Jeferson D, Moira Toledo, Mário Ramiro, Márcia Faria, Marcelo Torres, Natara Ney, Paulo Lins, Walter Lima Salles e José Marques de Carvalho Júnior.

Os apreciadores convidados irão selecionar as quatro melhores produções que serão exibidas no Festival ENcurta Fome, a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na cidade de Cunha, no Vale do Paraíba. As produções também serão registradas pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).