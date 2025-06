O novo momento da pecuária paulista

A pecuária paulista e brasileira chega a um novo patamar. Conquistas de mais de três décadas construídas pelo setor finalmente foram alcançadas. Estas medalhas chegam nesta semana quando, pelo segundo ano consecutivo, depois de um intervalo de dez anos, São Paulo sedia a Feicorte – Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne - , a maior feira da América Latina dedicada à genética, rastreabilidade, tecnologia da carne e mercados.

A primeira e maior das vitórias é coletiva de todos os pecuaristas do país: o certificado de reconhecimento do Brasil como livre de aftosa sem vacinação, recebido no último dia 29 de maio na França. Ninguém é dono desta conquista sozinho. Sair na foto todos querem, mas o vitorioso mesmo foi quem sempre trabalhou pela sanidade (vacinou seu gado por décadas) e lutou pelos ganhos econômicos deste novo status: ninguém mais do que o nosso pecuarista e a nossa indústria da carne.

São Paulo lidera as exportações de carne bovina no país. Este setor representa quase 83% das vendas de carne do agro paulista para o exterior. Rendeu R$ 1,5 bilhão somente nos primeiros quatro meses do ano. Agora, vivemos um novo momento com o status conquistado.