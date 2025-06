Cachorro pula no mar em travessia e interrompe balsa no Litoral

Uma travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela foi temporariamente interrompida na manhã de quarta-feira (18), após um cachorro, aparentemente sem tutor, pular no mar durante a viagem. O caso aconteceu por volta das 10h30, na embarcação FB-28.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, o comandante suspendeu imediatamente a navegação ao perceber o incidente. Marinheiros da balsa, com o apoio de um usuário que estava a bordo, agiram rapidamente e conseguiram resgatar o animal.