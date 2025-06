VÍDEO: Pai sobe ao palco para acalmar filha e vira parte de balé

Um pai tomou uma atitude corajosa e espirituosa de consolar a filha que estava chorando durante uma apresentação de balé em Fortaleza (CE).

Ele subiu ao palco e foi abraçar a filha, para acalmá-la. A menina se agarrou ao pai e não quis mais sair de seus braços.