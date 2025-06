A-29 Super Tucano da Embraer completa 600 mil horas de voo

Uma das líderes globais na indústria aeroespacial, a Embraer celebrou nesta quinta-feira (19), durante o Paris Air Show, mais um marco na história do A-29 Super Tucano. A aeronave, selecionada por 22 forças aéreas ao redor do mundo e com mais de 290 encomendas, atingiu a marca de 600 mil horas de voo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“É um privilégio poder compartilhar este feito na trajetória da aeronave líder em sua categoria. O Super Tucano é o único turboélice de ataque leve, de reconhecimento armado e treinamento avançado atualmente em produção e com atuação comprovada em combate ao redor do mundo”, afirma Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.