Padre dá camisa falsificada do Palmeiras ao papa Leão 14; ASSISTA

O uniforme entregue ao pontífice não tem relação com nenhuma ação oficial do clube paulista. A peça é de um modelo antigo e não possui o logotipo da atual fornecedora de material esportivo do clube palmeirense.

O papa Leão 14, líder da Igreja Católica, recebeu recentemente das mãos de um padre uma camisa do Palmeiras. O gesto simpático acabou gerando repercussão nas redes sociais, onde internautas questionaram a autenticidade do presente.

"Deram uma camisa falsa pro papa, não é possível", comentou um perfil no X (antigo Twitter). "Falsificadassa", disse outro. "Pensei que a minha era o limite da pirataria", brincou mais um.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O duelo está marcado para as 13h (horário de Brasília) e será disputado no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Papa torcedor.

Esta não é a primeira vez que o papa é presenteado com uniformes de futebol. Em maio, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, entregou ao pontífice uma camisa do Santos, clube do qual é torcedor.