PM captura homens procurados por homicídio e roubo no Vale da Fé

Na tarde de quarta-feira (18), policiais militares do 23ºBPM/I realizavam patrulhamento de motocicleta pelo bairro Campo do Galvão, em Guaratinguetá, quando realizaram uma abordagem.

Ao realizarem a pesquisa criminal pelo aplicativo "Muralha Paulista", os policiais constaram que o homem abordado era procurado por homicídio.