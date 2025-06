Com movimento do feriadão, Dutra tem 3 acidentes em 1h no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com a expectativa de receber 1,49 milhão de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a partir desta quinta-feira (19), a rodovia Presidente Dutra registra três acidentes no trecho do Vale do Paraíba nesta manhã, no espaço de uma hora.

A ocorrência resultou na interdição da faixa 1 para atendimento. As equipes da CCR RioSP estão no local no momento. Ainda não há informações sobre número de vítimas. O acidente provoca congestionamento de 2 km.

Mais cedo, às 7h25, a CCR atendeu ocorrência no km 78 da pista norte (Rio de Janeiro), na altura de Aparecida. Houve colisão traseira seguida de capotamento envolvendo dois automóveis. As faixas 1 e 2 foram interditadas, com o tráfego fluindo temporariamente pelo acostamento. Não houve vítimas. O congestionamento chegou a 5 km no trecho.

Por volta das 7h, uma pessoa ficou ferida em acidente no trecho de Taubaté da Via Dutra, no km 119, na pista sentido Rio de Janeiro. Houve um engavetamento envolvendo três veículos no local.