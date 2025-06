Pai, avô e árbitro de futebol: amigos se despedem de Luis Salotti

Morreu na quarta-feira (18), em Aparecida, Luis Augusto Salotti, servidor aposentado da Prefeitura de Aparecida, pai, avô e reconhecido como um dos melhores árbitros do futebol amador da região. A causa da morte não foi divulgada.

O velório foi realizado em Aparecida. O corpo de Luis Augusto foi enterrado no Cemitério Pio 12, no bairro Santa Rita. Ele deixa filhos e netos.