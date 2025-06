Carro capota, interdita Dutra e causa congestionamento no Vale

O Centro de Controle Operacional da CCR RioSP foi acionado às 7h25 desta quinta-feira (19) para atendimento a uma ocorrência no km 78 da pista norte (sentido Rio de Janeiro) da rodovia Presidente Dutra, na altura de Aparecida.

A ocorrência trata-se de colisão traseira seguida de capotamento envolvendo dois automóveis. As faixas 1 e 2 foram interditadas, com o tráfego fluindo temporariamente pelo acostamento. Não houve vítimas.