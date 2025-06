AGORA: Engavetamento entre 3 veículos trava Dutra e deixa ferido

Um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté, deixa ao menos uma pessoa ferida e causa congestionamento no local na manhã desta quinta-feira (19).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 119, na pista sentido Rio de Janeiro, às 6h57. Trata-se de um engavetamento envolvendo três veículos.