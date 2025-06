GCM reage a assalto e mata suspeito no Mercadão

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um guarda civil metropolitano (GCM) reagiu a um assalto no Mercado Municipal, no Brás, região central de São Paulo, nesta quarta-feira (18).

De acordo com relatos, antes da abordagem no Mercadão, o homem já havia deixado uma vítima baleada em outro ponto da região. No Mercado, ele tentou roubar o relógio de uma pessoa que estava no local.

Durante a tentativa de abordagem, o suspeito teria tentado tomar a arma do agente da GCM, que reagiu e efetuou quatro disparos.

A ocorrência foi registrada e encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso ainda está em andamento.