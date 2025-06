Menina de 15 anos é estupr@da por amigo e pelo ex após emboscada

Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido estuprada pelo ex-namorado e um amigo dele na madrugada desta terça-feira (17).

Os dois suspeitos, ambos de 19 anos, foram presos pela Polícia Militar após uma vizinha acionar as autoridades ao ouvir os gritos da vítima.

