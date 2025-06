Caminhoneiro passa mal, bate em outros veículos e morre

Um caminhoneiro de 50 anos, identificado como Claudemir Ferreira Souza, m0rreu na madrugada desta quarta-feira (18) após sofrer um mal súbito e perder o controle do veículo, causando um grave acidente em um posto de combustível.

O caso aconteceu por volta das 00h20 no município de Diamantino, a cerca de 180 km de Cuiabá. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Claudemir manobrava um caminhão SCANIA/R 540 A6X4 quando passou mal e perdeu o controle da direção.